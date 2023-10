An einigen Standorten Amazon-Beschäftigte streiken erneut zum Prime Day

Die Menschen bräuchten „auch und vor allem in der Krise materielle Sicherheit“, erklärte Verdi. Diese bekämen sie nur mit einem „ordentlichen Tarifvertrag“. Zwar habe das Unternehmen die Stundenlöhne in den vergangenen Jahren immer wieder angehoben. Tatsächlich jedoch blieben die Einkommen der Beschäftigten durch längere Arbeitszeiten und niedrige oder fehlende Sonderzahlungen „oft um mehrere hundert Euro“ unter denen in vergleichbaren tarifgebundenen Unternehmen.