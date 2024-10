Unternehmen setzen auf Videocalls und ICE-Routen Zahl der Dienstflüge hat sich halbiert ab Düsseldorf

Zwei Jahre nach Ende der Corona-Krise haben sich die Gewichte am Flughafen Düsseldorf und allgemein in der Luftfahrt stark verschoben: Private Touren wie in den Urlaub boomen fast wie früher, geschäftliche Reisen schwächeln. Dies bestätigt eine Analyse des Airports Düsseldorf, die unserer Redaktion vorliegt: Im ersten Halbjahr 2019 entfielen 31,3 Prozent der Passagiere auf Geschäftsreisen. Da damals in sechs Monaten knapp zwölf Millionen Passagiere gezählt wurden, flogen also knapp 3,8 Millionen Managerinnen, Manager oder auch Vertriebsexperten an andere Orte oder kamen zurück. In den ersten sechs Monaten diesen Jahres kamen laut Flughafenverband ADV 9,1 Millionen Passagier zusammen, die aber nur zu 20,8 Prozent dienstlich flogen. Das macht 1,9 Millionen Geschäftsreisende, nur noch halb so viel wie vor fünf Jahren. Umgekehrt gerechnet flogen in den ersten sechs Monaten 2019 rund 8,2 Millionen Menschen privat ab oder nach Düsseldorf und dieses Jahr 7,2 Millionen Menschen. Der Rückgang liegt nur bei einem Achtel.