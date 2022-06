Airportchaos und 9-Euro-Ticket Drängelei : Was Reisende zu Pfingsten wissen müssen

Schon am 20. Mai drängelten sich die Menschen am Airport Düsseldorf Foto: Privat

Düsseldorf Bis zu eine Stunde mussten Passagiere Freitags beim Einchecken am Airport Düsseldorf warten, die Nerverei wird am Wochenende wohl weitergehen, die Rückgabe des Gepäcks kann eine Zitterpartie werden. Wir erklären, worauf Bürger achten müssen - auch beim Reisen mit den 9-Euro-Tickets.

An den Flughäfen und Bahnhöfen im Rheinland stehen über Pfingsten Großkampftage an. Allein am Airport Düsseldorf werden von diesem Freitag an bis Montag 226.000 Passagiere erwartet bei 1700 Flugbewegungen. „Es gibt wieder massenhaft Warteschlangen,“ sagt Özay Tarim, für die Sicherheitsfirmen am Airport zuständiger Verdi-Sekretär. „Es stehen notorisch zu wenige Kolleginnen und Kollegen für die Kontrollen zur Verfügung. Die Passagiere sind die Opfer.“ So berichteten Reisende am Freitag als erstem Pfingstreisetag, dass sie bis zu einer Stunde warten mussten. Gleichzeitig ist mit vielen Ausflüglern in S-Bahnen und Regionalzügen zu rechnen. 1,5 Millionen der Discount-Abos für den ganzen Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland wurden bisher in NRW abgesetzt, wie die Verkehrsunternehmen bekanntgaben. Hinzu kommt, dass alle Abonnenten von ÖPNV-Abos wie Schüler, Studenten oder Leute mit Jobticket für die bundesweite Nutzung freigeschaltet wurden. „Da wird es Drängelei geben auf attraktiven Routen“, sagt Lothar Ebbers, Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn.

Wir geben Ratschläge, wie Reisende Pfingsten bewältigen.

Info Flughafen zieht für Sommer die Notbremse Kontrollen Geschockt vom Chaos an den Sicherheitskontrollen versucht der Airport gegenzusteuern: Airportchef Thomas Schnalke drängt darauf, dass eine zweite Sicherheitsfirma von der Bundespolizei angeheuert wird. Bisher ist das nicht geschehen, nun heuert der Flughafen für die Sommerferien Studenten an, die Reisende unterstützen sollen. Die Staus an den Kontrollen stoppt das aber nicht grundsätzlich.



Gepäck Weil Koffer oft zu spät ausgeladen werden, sollen nun Beschäftigte des Airports in den Sommerferien helfen. Schnalke: „Wir wollen in der gesamten Prozesskette entlasten.“

Früh einchecken Eurowings rechnet über Pfingsten mit 336 Abflügen ab Düsseldorf und 190 ab Köln-Bonn; an beiden Airports ist der Lufthansa-Ableger Marktführer. Um vom drohenden Chaos bei den Sicherheitskontrollen nicht betroffen zu sein, rät Eurowings den Passagieren, unbedingt früh genug am Airport anzukommen. Eurowings-Chef Jens Bischof hält es für sinnvoll, zwei Stunden vor Abflug da zu sein.



Richtig packen Eurowings und alle anderen Airlines empfehlen, „das Handgepäck auf ein Minimum zu reduzieren und die Flüssigkeitsregelungen zu beachten“. Konkret bedeutet dies: Flüssigkeiten, Gels, Pasten und Lotionen sind auf 100 Milliliter pro Behältnis beschränkt. Typische Beispiele sind: Zahncreme, Shampoo, Haargel, Parfums oder Rasierschaum sowie Getränke, Suppen und Sirup.

Idealerweise sollte „auch das Handgepäck aufgegeben werden“, schreibt Eurowings. Rückkehrern bei sehr späten Flügen kann dieser Rat nicht gegeben werden: Weil es bei Verspätungen in den letzten Tagen mehrfach bis um zwei Uhr früh dauerte, bis Passagiere ihr Gepäck erhielten, sollten notwendige Dinge wie Medikamente oder ein Lesebuch für die Kinder im Handgepäck sein. Eurowings warnt schon jetzt: „Aufgrund der bekannten Personalknappheit können wir in Einzelfällen längere Wartezeiten bei der Gepäckausgabe nicht ausschließen.“

Auch darum will der Airport Düsseldorf in den Sommerferien eigene Leute zum Helfen beim Gepäck einsetzen. Die Not ist riesig: Die Luftfahrtbranche will 2000 deutschsprachige Menschen aus der Türkei kurzfristig anheuern, damit diese hier Koffer und Taschen der Reisenden an den Airports schleppen. Das soll der Bund nun kurzfristig erlauben.



Late-Night-Check-In Der Flughafen Düsseldorf rät dazu, am Vorabend einzuchecken, sofern die Airline dies erlaubt. Dabei sollte das Gepäck abgegeben werden. Es wird immer angeraten, einen Ausweis mitzuhaben, um sich identifizieren zu können.



Anreise per Neun-Euro-Ticket? Speziell der Airport Düsseldorf ist gut mit Regionalzügen und S-Bahnen erreichbar. Sofern die Rückkehr also zu einer günstigen Uhrzeit liegt, wäre die Heimfahrt per ÖPNV eine interessante Option. Bei der Anreise muss man aber aufpassen: Falls Züge sehr voll sind, könnte es Verspätungen Richtung Airport geben. Dann droht der Reisende den Flug ganz zu verpassen.



Zugstrecken Ausflügler mit den Neun-Euro-Tickets müssen auf beliebten Strecken mit vollen Zügen rechnen. Dies sind Fahrten entlang des Rheintals, in die Eifel, in das Sauerland, an den Niederrhein, aber auch nach Köln, Düsseldorf und Münster. Der VRR warnt davor, auf begehrten Strecken Fahrräder mitzunehmen. Die Bahnunternehmen bitten die Reisenden außerdem, Geduld zu haben, da es sicher auch einige Verspätungen geben wird.