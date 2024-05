Luftfahrt Am Airport Weeze neue Sicherheitsfirma wegen Kontrollchaos

Grund des äußerst schnellen Wechsels sind schwere Versäumnisse des Dienstleisters, so die Bezirksregierung. „ESA Luftsicherheit konnte mehrfach nicht alle notwendigen Kontrollstrecken besetzen, sodass die Abfertigung der Passagiere am Flughafen Niederrhein - Airport Weeze nicht sichergestellt war“, heißt es. Außerdem hatte ESA der Bezirksregierung am 15. Mai mitgeteilt, dass die Gehälter „nicht pünktlich ausgezahlt werden würden“. Bis Dienstag dieser Woche war bei den Beschäftigten kein Lohn eingegangen, so die Bezirksregierung. „Es ist gut, dass da nun gehändelt wurde“, sagt Verdi-Sekretär Özay Tarim. „Die Vergabe des Auftrages an ESA war von Anfang an ein Fehlgriff.“ Er meint, es wäre grundsätzlich falsch, die Kontrollen an Flughäfen an Privatfirmen zu vergeben. Besser sei, dass das Land ebenso wie der Freistaat Bayern eine eigene Kontrollfirma gründe, die solche Aufgaben übernimmt. „Luftsicherheit gehört nicht in die Hände von profitorientierten Unternehmen.“ Tatsächlich gibt es aber bisher keine Hinweise, dass das Land NRW die Kontrollen an den großen Airports selber steuern will, weil es aktuell eher gut läuft.