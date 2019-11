Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier : Altmaier fordert ersten Soli-Abbau-Schritt schon 2020, nicht erst 2021

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagt, er sei glimpflich davon gekommen bei seinem Sturz von einer Bühne Ende Oktober in Dortmund. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Nach seinem Sturz von der Bühne beim Digitalgipfel in Dortmund Ende Oktober hat sich Peter Altmaier erstaunlich schnell wieder erholt. Der 61-Jährige hatte eine Stufe übersehen, fiel auf sein Gesicht und erlitt einen Nasenbeinbruch. Doch in dieser Woche meldete er sich zurück: Zunächst mit Vorschlägen für eine grundlegende Politikreform in einem Gastbeitrag für unsere Redaktion. Und nun im Interview mit Forderungen zum vorzeitigen Soli-Abbau, zur Grundrente und zur Senkung der Strompreise.