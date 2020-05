Bundeswirtschaftsminister zum Konjunkturpaket : Altmaier deutet Entlastung bei Strompreisen an

Altmaier deutet Entlastung bei Strompreisen an

Peter Altmaier will, dass Energie und Stromkosten auch in Zukunft bezahlbar bleiben. Foto: Endermann, Andreas (end)

Berlin Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat mit Blick auf das geplante Konjunkturpaket der Bundesregierung in der Corona-Krise eine Entlastung bei den Strompreisen angedeutet.

„Wann, wenn nicht jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den Menschen zu sagen, Energie und Stromkosten werden auch in Zukunft bezahlbar bleiben“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Bundestag. Zugleich sprach er sich dafür aus, die Sozialabgaben – also die Lohnnebenkosten – bei unter 40 Prozent zu halten.