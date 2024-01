Altersvorsorge Dünne Rendite für Riester-Sparer

Untersucht wurden Verträge, die allesamt im zweiten Halbjahr 2023 angeboten worden seien, so Langenberg. Geprüft worden seien sie sowohl mit Blick auf die Rendite in der Sparphase als auch mit Blick auf das Ende der Laufzeit. Das ist in der Regel gleichbedeutend mit dem Tod des Kunden oder der Kundin. Zwischen den Ergebnissen bei der Betrachtungsweise liegt ein gewaltiger Unterschied: „Die Rentenphase verhagelt oft das Ergebnis“, sagte Langenberg. 53 der 89 untersuchten Rürup-Verträge erreichten die zwei Prozent Rendite wenigstens noch in der Sparphase, bis zum Ende der Laufzeit seien es eben nur zwei gewesen.