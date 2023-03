Jede Fünfte ab 65 Jahren betroffen Altersarmut bei Frauen weiter akut

Doch warum ist das noch immer so? „Wer in Teilzeit arbeitet, gelangt leider seltener in eine Führungsposition“, sagt Soziologin Annette von Alemann von der Universität Duisburg-Essen. Das liege unter anderem daran, dass Vollzeitbeschäftigte mehr Zeit hätten, dem Arbeitgeber ihre Leistung zu präsentieren. Diese erhielten deshalb auch häufiger Prämien und würden am Ende besser bewertet. Aber auch die klassischen Geschlechterrollen, die immer noch tief in der Gesellschaft verankert seien, spielten eine Rolle, genauso wie der Mangel an Vorbildern. Von Alemann plädiert deshalb dafür, Unternehmen für das Thema zu sensibilisieren, Frauen stärker in Führungsnachwuchsprogramme zu integrieren und flächendeckend Quotenregelungen einzuführen. Nur so könne sich etwas ändern.