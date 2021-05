Nach Tests des Verbraucherverbands : Alternative zu Plastikbesteck teils problematisch

Brüssel Verbraucherschützer aus mehreren Ländern haben Alternativen zu Plastikggeschirr und -besteck auf Schadstoffe überprüft. Dabei wurden diverse gesundheitsbedenkliche Stoffe gefunden.

Plastikgeschirr wird Anfang Juli verboten, doch auch Alternativen wie Bambusgabeln oder Schüsseln aus Pressfasern sind nach einer Untersuchung von Verbraucherschützern teils problematisch. Zum Teil seien diese Bestecke und Gefäße mit Chemikalien belastet und auch nicht vollständig biologisch abbaubar, kritisierte der europäische Verbraucherverband BEUC am Donnerstag in Brüssel.

Verbraucherschützer in Spanien, Italien, Frankreich und Dänemark hatten insgesamt 57 Produkte wie Wegwerfschüsseln aus Stroh oder Zuckerrohrfasern, Papierhalme oder Besteck aus Palmblättern getestet. Gesucht wurde unter anderem nach sogenannten PFAS, also florierten Verbindungen, die in der Natur praktisch nicht abbaubar sind und als gesundheitsbedenklich gelten. BEUC nennt sie „Ewigkeits-Chemikalien“. Daneben ging es um Chlorpropanole und Pestizide.

Am 3. Juli tritt in der EU das 2019 beschlossene Verbot bestimmter Plastik-Wegwerfartikel in Kraft, darunter auch Plastikbesteck und Plastikteller. Die Umstellung auf Alternativen ist in vollem Gange.