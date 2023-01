Recycling, Wiederaufbereitung und Co. So entsorgt man alte Handys umweltbewusst

Was tun, wenn das Handy nicht mehr funktioniert? Am besten ist es, das Smartphone so lange wie möglich zu nutzen. Wenn das Display kaputt ist, kann man es ersetzen lassen, ist die Akku-Leistung schwach, lohnt es sich, ihn austauschen zu lassen. „Es gibt keine Faustregel, wie lange man ein Gerät nutzen sollte“, sagt Philip Heldt, Nachhaltigkeitsexperte bei der Verbraucherzentrale NRW. Aber solange man es reparieren könne, sollte man die Chance nutzen. In größeren Städten gibt es viele kleinere Werkstätten und sogenannte Handy-Ambulanzen, die ihren Service relativ günstig anbieten. Alternativ kann man für die Reparatur auch in Elektronik-Kaufhäuser gehen. Die sind aber meistens teurer. Möchte man das noch funktionstüchtige Handy nicht mehr nutzen, kann man es auch verschenken oder über Ebay, Momox oder Rebuy an jemanden abgeben, der es repariert und dann selbst weiterverwendet oder verkauft.