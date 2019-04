Konjunktur : Altmaier will die Unternehmen entlasten

Berlin Der Wirtschaftsminister reduziert die Regierungsprognose auf nur noch 0,5 Prozent Wachstum im laufenden Jahr. Für die Unternehmen müsse die Regierung mehr tun, damit das Wachstum wieder stärker wird, meint Peter Altmaier. Doch vom Finanzminister bekommt er umgehend Kontra.

Altmaier will nun nach Ostern auf Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zugehen, um über eine steuerliche Netto-Entlastung der Wirtschaft zu sprechen. Nach der Senkung der Unternehmenssteuern in den USA, Großbritannien und Frankreich hätten deutsche Unternehmen Wettbewerbsnachteile. „Wir müssen die Situation der Personengesellschaften dringend verbessern“, sagte er. Aber auch Kapitalgesellschaften, die Körperschaftsteuer zahlen, sollten aus seiner Sicht entlastet werden. Zur Finanzierung sollten Ausgaben „im konsumptiven Bereich“ gestrichen oder gestreckt werden, so Altmaier. Zu diesen Ausgaben gehören etwa Personal- oder andere Verwaltungsausgaben des Bundes.

Scholz lehnte die Senkung der Firmensteuern am Mittwoch allerdings umgehend ab. „Wir sehen in der derzeitigen Situation keine generelle Notwendigkeit zur Unternehmensteuerreform“, sagte eine Sprecherin des Finanzministers. Die Besteuerung sei „nur ein Faktor für den Standort Deutschland“.

Der Industrieverband BDI verstärkte am Mittwoch den Druck auf die SPD-Seite der Regierung, ihren Widerstand bei den Unternehmenssteuern aufzugeben. BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang sagte, die Bundesregierung sollte nun Investitionsanreize für Klimaschutz setzen und eine echte Steuerreform in Angriff nehmen. Der BDI hatte zuletzt wie andere Verbände deutliche Kritik an Altmaier geäußert. „Der Minister muss entschieden mehr tun, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu stärken“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf. Angegriffen hatten Altmaier zuerst Vertreter des Mittelstandes. Der Verband der Familienunternehmer hatte Altmaier als „Totalausfall“ bezeichnet, der die Interessen des Mittelstands in der Regierung kaum vertrete.