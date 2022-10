Allianz-Statistik zu Betrugsversuchen : Wenn der Unfall gar keiner war

Eine Frau geht am an dem Schriftzug „Allianz“ an einem Gebäude des Versicherungskonzerns vorbei. (Archivfoto) Foto: dpa/Andreas Gebert

Düsseldorf Der größte deutsche Versicherer, die Allianz, meldet für das vergangene Jahr 20 Prozent mehr Betrugsversuche. Auf Platz eins liegen Manipulationen bei der Autoversicherung.

Deutschlands größter Versicherer meldet mehr Betrugsfälle. Nach Feststellung der Allianz-Versicherung gibt es in den letzten zwei Jahren eine deutliche Steigerung bei den Fallzahlen des Versicherungsbetrugs. „Unsere Betrugsabwehr hat 2021 gegenüber dem Vorjahr rund 20 Prozent mehr Betrugsversuche aufgedeckt“, sagte Jochen Haug, Schadenvorstand der Allianz Versicherungs-AG. Schon 2020 hatte der Versicherer einen Anstieg der Betrugsfallzahlen um rund zehn Prozent ermittelt.

Der Trend zu mehr Betrug setzt sich laut Allianz auch im ersten Halbjahr 2022 fort. Betroffen sei sowohl der private als auch der gewerbliche Versicherungsbereich. Leicht rückläufig, aber dennoch auf Platz eins, waren Betrügereien in der Autoversicherung mit 45 Prozent (Vorjahr: 50), dicht gefolgt von der Sachversicherung mit 40 Prozent (Vorjahr: 30) und der Haftpflicht mit 15 Prozent (Vorjahr: 20). Demgegenüber kann der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) marktweit „keinen Anstieg der dubiosen Schadenfälle“ feststellen.

Info Daten von Versicherten und Geschädigten Geschichte Das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft wurde zum 1. April 2011 in Betrieb genommen. Zweck Im HIS werden Daten von Versicherungsnehmern, Geschädigten, versicherten Personen und Zeugen gesammelt. Zudem werden Angaben zu Fahrzeugen und Gebäuden festgehalten. Wer wissen möchte, ob er im HIS eingetragen ist, kann eine kostenfreie Selbstauskunft verlangen. www.informa-his.de

Die Versicherungslobby will aber Meldungen aufmerksam verfolgen. „Wir werden weiterhin beobachten, ob es unter dem Einfluss von Inflation und einer möglichen Rückkehr der Pandemie zu Änderungen beim Aufkommen dubioser Schäden kommt“, sagte eine GDV-Sprecherin. Eine Anfrage an die Anti-Betrugsdatei ließ der Betreiber des Hinweis- und Informationssystems der deutschen Versicherungswirtschaft (HIS), die Informa GmbH, unbeantwortet. In das HIS melden Assekuranzen ungewöhnliche Schadenfälle. Im HIS dürften mehr als fünf Millionen Daten gespeichert sein.

Nach Angaben des GDV setzen die Versicherer in ihren Unternehmen verstärkt Software ein, um Betrüger zu entlarven. Die festgestellt höhere Zahl an Betrugsversuchen könnte somit auch ein Resultat der verschärften Betrugsabwehr der Assekuranzen sein. So will die Allianz ihre Mannschaft von insgesamt 150 Betrugsabwehrspezialistinnen und -spezialisten erweitern. Ein zusätzliches Team, das sich speziell mit Kfz-Betrugsabwehr beschäftigt, habe bereits die Arbeit aufgenommen.

Zudem wurde ein neuer Bereich in der Betrugsabwehr gegründet, der sich auf komplexe nationale und internationale Schadensfälle spezialisiert und auch kriminelle, netzwerkartige Strukturen aufdecken soll. Die bevorzugte Betrugsvariante in der Autoversicherung sind laut Allianz – mit mehr als 50 Prozent – angebliche Unfälle im fließenden Verkehr, gefolgt von vorgetäuschten Totaldiebstählen (rund 13 Prozent).

In der Sachversicherung sind aktuell die Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu spüren. Waren vermeintliche Einbruchdiebstahlschäden 2020 aufgrund des Lockdowns eher rückläufig, so lagen Betrügereien in diesem Bereich im Jahr 2021 auf Platz eins (35 Prozent). Mit rund 30 Prozent folgten Schadensmeldungen im Zusammenhang mit angeblich unbeabsichtigt ausgetretenem Leitungswasser (30 Prozent).

In der Haftpflichtversicherung wurden am häufigsten betrügerische Schadensfälle im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen (40 Prozent) aufgedeckt. Angebliche Schäden an Immobilien (ohne Mietsachschäden) lagen mit 17 Prozent auf Platz zwei.