Rekordgewinn : Allianz verdient zwölf Milliarden Euro

Der Versicherungskonzern schafft operativ zum fünften Mal in Folge einen rekordgewinn und erhöht die Dividende ein weiteres Mal. Das soll 2020 so weitergehen. Der Umbau des Unternehmens ist in vollem Gange.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(rtr) Die Allianz lässt sich von Problemen in der Industrie-Versicherungs-Sparte kaum bremsen. Europas größter Versicherer erwirtschaftete im vergangenen Jahr zum fünften Mal in Folge operativ einen Rekordgewinn. Mit rund 11,9 Milliarden Euro lag das Betriebsergebnis am oberen Rand der eigenen Erwartungen. Dabei musste die Industrieversicherungs-Tochter AGCS 600 Millionen Euro für Schäden nachreservieren.“Es gibt immer die eine oder andere Sache, die nicht so läuft,“ sagte Vorstandschef Oliver Bäte am Freitag in München. Doch machten ihn massiv anziehende Preise für die Sparte zuversichtlich. Im neuen Jahr soll das Ergebnis trotz der niedrigen Zinsen weiter steigen. Dann will die Allianz operativ einen Gewinn von bis zu 12,5 Milliarden Euro schaffen.

In der Industrieversicherung schreibt die Allianz schon seit einiger Zeit Verluste. „Wir haben ein bisschen Hausaufgaben zu erledigen“, räumte Finanzvorstand Giulio Terzariol ein. Das sei aber nicht nur ein Problem von AGCS. Alle Industrieversicherer litten darunter, dass die Schäden wüchsen. Die Allianz hat im Herbst den AGCS-Chef ausgetauscht; der von Allianz Deutschland gekommene Joachim Müller soll die Sparte wieder auf Vordermann bringen. Seit Anfang des Jahres sind die Preise nach Angaben von Analysten um fast zehn Prozent gestiegen.

Info Allianz ist an der Börse 91 Milliarden Euro wert Foto: dpa/Peter Kneffel Aktienkurs Die Allianz-Aktie hat sich am Freitag um 1,6 Prozent auf 231,65 Euro verteuert. Marktkapitalisierung Der Börsenwert kletterte durch den Kursanstieg auf 91 Milliarden Euro. Performance Im Jahresverlauf 2019 stieg der Kurs um fast

25 Prozent.

Die 600 Millionen Euro an Rückstellungen drückten AGCS 2019 mit 284 Millionen Euro in die roten Zahlen. Das bescherte der erfolgsverwöhnten Schaden- und Unfall-Sparte einen Rückgang des Gewinns um zwölf Prozent auf fünf Milliarden Euro. Getragen wurde das Konzernergebnis 2019 von der Lebens- und Krankenversicherungs-Sparte, in der die Allianz seit Jahren mit Erfolg auf Policen ohne lebenslange Garantien setzt, die viel weniger Kapital binden. Sie verbesserte den operativen Gewinn um 500 Millionen auf 4,7 Milliarden Euro. Die Vermögensverwalter Pimco und Allianz Global Investors sammelten zusammen 76 Milliarden Euro frisches Kapital ein. Insgesamt verwalten sie nun 2,27 Billionen Euro – so viel wie nie zuvor.

Der Umbau des Versicherungskonzerns ist in vollem Gang. Vorstandschef Bäte durchforstet die Produktvielfalt und versucht über die Autoversicherung hinaus länderübergreifend einheitliche Policen anzubieten. „In dem Moment, wo wir Komplexität herausnehmen, wird alles schneller und günstiger. Dann kommen Kunden wieder, die wir verloren haben.“ Das „systematische Abschalten von alten Produkten und Systemen“ stehe im Vordergrund. Dabei seien auch Rückschläge möglich, räumte Bäte ein: „Wenn man sich so ein Neuschwanstein gebaut hat, ist das nicht so einfach. Wir wollen ja nicht abreißen, sondern umbauen.“ Auch im Vertrieb soll sich die Produktivität verbessern.

Großen Übernahmen erteilte Bäte eine Absage: „Ich werde oft gefragt: Wann kommt der nächste Mega-Deal? Auch übermorgen kommt er nicht.“ Stattdessen arbeitet die Allianz daran, die Position in einzelnen Ländern mit kleineren Zukäufen wie zuletzt in Großbritannien und Brasilien zu verbessern.