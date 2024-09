Finanzen Allianz: Sparer offener für Wertpapiere - Vermögen wachsen

Zukünftig müssen sich die Sparer zudem weltweit und auch in Deutschland auf Wertverluste bei Immobilien einstellen, die schon in der Vergangenheit langfristig weniger Kapitalgewinne als Aktien abwarfen. Grund sei der Klimawandel, der sich immer stärker auf das Immobilienvermögen auswirke. In Deutschland etwa dürften die Immobilienpreise nach Einschätzungen der Allianz je nach Klimaszenario bis 2050 um bis zu ein knappes Viertel (24,5 Prozent) sinken, erwartet der Versicherer. „Wir müssen die Immobilien fitmachen für die Dekarbonisierung“ - das erfordere entsprechende Investitionen.