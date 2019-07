Alle Fragen und Antworten zum Bundesverfassungsgericht und der EZB : Verfassungsgericht gibt der Euro-Bankenunion seinen Segen

Berlin Die Bankenaufsicht durch die Europäische Zentralbank sei gerade noch hinnehmbar. Bei den umstrittenen Anleihekäufen könnte das anders sein.

Die zentrale Bankenaufsicht im Euroraum und der gemeinsame Notfall-Fonds zur Abwicklung maroder Geldhäuser bewegen sich gerade noch im zulässigen Rahmen. Das gelte allerdings nur bei einer strikten Auslegung der Regelungen, urteilte das Bundesverfassungsgericht am Dienstag. Die Karlsruher Richter wiesen zwei Verfassungsbeschwerden gegen die europäische Bankenunion ab, markierten aber deutlich rote Linien. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist die Bankenunion? Zum Schutz vor neuen Finanzkrisen werden die größten Banken und Bankengruppen in Europa seit 2014 von Aufsehern unter dem Dach der Europäischen Zentralbank (EZB) überwacht. Ihrer Kontrolle unterstehen derzeit 114 „bedeutende“ oder „systemrelevante“ Institute, davon 19 in Deutschland. Für rund 1400 kleinere deutsche Geldhäuser sind weiterhin die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Bundesbank zuständig. Die EZB-Aufseher prüfen regelmäßig den Geschäftsbetrieb der Banken. Fallen besondere Risiken auf, können sie Banken vorschreiben, sich größere Kapitalpuffer zuzulegen. Die Aufsicht über die Banken ist die erste Säule der Bankenunion. Die zweite Komponente ist ein gemeinsamer Notfallfonds zur Abwicklung von Banken, die sich in einer Schieflage befinden. Der Fonds soll bis 2024 über Bankenabgaben mit schätzungsweise 55 Milliarden Euro ausgestattet werden.

Wogegen richteten sich die Beschwerden der Kläger? Die Kläger um den Berliner Finanzwissenschaftler Markus Kerber waren der Ansicht, dass Deutschland mit der Bankenunion zu große finanzielle Risiken eingeht und gleichzeitig viel zu viel Macht aus der Hand gibt. Für die Übertragung derart weitreichender Kompetenzen auf europäische Ebene fehle die rechtliche Grundlage. Am Ende müsse der deutsche Sparer für notleidende Banken in Südeuropa zahlen. Die Beschwerden richteten sich sowohl gegen die Bankenaufsicht als auch gegen den Abwicklungsfonds.

Wie begründete das Gericht sein Urteil? Für die Richter des Zweiten Senats war ausschlaggebend, dass die Bankenaufsicht nicht vollständig auf die EZB übertragen wurde. Anderenfalls wäre den Euro-Staaten ein zentraler Bereich der Wirtschaftsaufsicht entzogen – das hätten Bundesregierung und Bundestag verhindern müssen. Das 174-seitige Urteil interpretiert die Bankenunion dagegen so, dass bei den nationalen Behörden umfangreiche Befugnisse verblieben sind. Die zweite Säule der Bankenunion ist ein Fonds, um zahlungsunfähige Großbanken im Ernstfall ohne Rückgriff auf Steuergelder abwickeln zu können. Er wird von einem Ausschuss mit Sitz in Brüssel verwaltet. Das Geld zahlen die Banken ein. Der Brüsseler Ausschuss stößt bei den Verfassungsrichtern zwar auf Bedenken. Sofern die Grenzen der ihm zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse „strikt beachtet“ würden, liege aber keine offensichtliche Kompetenzüberschreitung vor. Das Problem der EZB und anderer supranationaler Institutionen sei, dass ihnen die parlamentarische Verantwortung fehle. Die Richter sprechen von einer bedenklichen „Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus“. Dies ist dem Urteil zufolge „nicht unbegrenzt zulässig“ und muss immer besonders gerechtfertigt sein. Die Einrichtungen der Bankenunion halten die Karlsruher Richter für „noch hinnehmbar“, weil Vorkehrungen zur Kompensation getroffen worden seien. So hat die EZB etwa Rechenschafts- und Berichtspflichten gegenüber den EU-Organen und den nationalen Parlamenten.

Wie sieht es mit den umstrittenen Anleihekäufen der EZB aus? Am Dienstag und Mittwoch verhandelt das Verfassungsgericht auch über die umstrittenen Staatsanleihekäufe der Notenbank. Eine Entscheidung in dieser Frage wird erst in einigen Monaten erwartet. Seit März 2015 kaufte die EZB in großem Stil Anleihen von Eurostaaten, später auch Unternehmensanleihen, um Umfang von rund 2,6 Billionen Euro bis Ende 2018. Angesichts der schwächeren Euro-Konjunktur und nachlassender Inflation könnte die EZB die Anläufe bald wieder fortsetzen.

Warum kauft die EZB Wertpapiere? Oberstes Ziel der EZB sind stabile Preise. Mittelfristig wird eine Teuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent angestrebt. Denn dauerhaft niedrige oder auf breiter Front sinkende Preise könnten Unternehmen und Verbraucher verleiten, Investitionen aufzuschieben. Das kann eine gefährliche Deflationsspirale auslösen.

Was haben die Staaten davon, dass die EZB ihre Anleihen erwirbt? Sie kommen günstiger an frisches Geld. Weil die Notenbank große Bestände aufkauft, müssen sie für ihre Wertpapiere nicht so hohe Zinsen bieten. Dazu kommt der psychologische Effekt: Die EZB signalisiert Verbrauchern und Unternehmen, dass sie die Wirtschaft nicht im Stich lässt. Kritiker werfen EZB-Chef Mario Draghi daher Staatsfinanzierung mit der Notenpresse vor. Das Kaufprogramm animiere Staaten zum Schuldenmachen und bremse Reformen. Deutschland bezahle indirekt die Rettung überschuldeter Staaten und maroder Banken in Südeuropa.

Kann die EZB machen, was sie will?

Die Notenbank ist politisch unabhängig. Das war vor allem den Deutschen bei der Gründung 1998 wichtig, denn sie hatten mit ihrer Bundesbank gute Erfahrungen gemacht. Damit fehlt allerdings auch die parlamentarische Verantwortlichkeit – und das bereitet den deutschen Verfassungsrichtern seit längerem Unbehagen. Zum Ausgleich pocht Karlsruhe auf zwei Bedingungen: Das Mandat der EZB muss eng begrenzt bleiben. Und seine Einhaltung muss von den Gerichten streng kontrolliert werden.

Wie sieht das Bundesverfassungsgericht die Anleihenkäufe? Äußerst kritisch. Wegen des enormen Volumens und der immer wieder verlängerten Laufzeit hat der Zweite Senat schon im Sommer 2017 starke Bedenken geäußert: „Gewichtige Gründe“ sprächen dafür, dass die Beschlüsse „gegen das Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung verstoßen sowie über das Mandat der Europäischen Zentralbank für die Währungspolitik hinausgehen und damit in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten übergreifen“. Für Karlsruhe sind das gleich zwei rote Linien.

Warum griffen die Verfassungsrichter damals nicht ein? Für die Auslegung von EU-Recht ist der Europäische Gerichtshof (EuGH) zuständig. An Luxemburg führt deshalb kein Weg vorbei. Der EuGH hat sämtliche Bedenken im Dezember 2018 vom Tisch gewischt und die EZB-Anleihekäufe für vereinbar mit EU-Recht erklärt.