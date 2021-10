Düsseldorf/Rabat : Alle Flüge nach Marokko gestrichen

Die Fähren von Tanger nach Spanien über die Meerenge von Gibraltar fahren aktuell anscheinend auch nicht Foto: Nicole Amend

Düsseldorf/Rabat Urlaubsrückkehr oder Familienbesuche sind aus dem Land in Nordafrika kaum möglich. Tui und Eurowings suchen nach Lösungen. Auch in NRW leben viele Menschen aus Marokko.

Nachdem Marokko den Flugverkehr nach Deutschland sowie nach Großbritannien und in die Niederlande in der Nacht zu Donnerstag storniert hat, hängen dort viele Hundert Reisende erst einmal fest. Besonders ärgerlich ist das für Familien mit schulpflichtigen Kindern, weil die NRW-Schulferien am Montag nächster Woche enden. Die Flugsperre wurde vorrangig erlassen, weil das Land Sorge hat, dass sich aus den drei Ländern eine neue Corona-Virus-Variante verbreiten könnte.

Bereits Ende Februar sowie im Dezember vergangenen Jahres hatte das nordafrikanische Land aus Furcht vor der Ausbreitung von Corona-Mutationen zeitweise den Flugverkehr nach Deutschland eingestellt. Seit Juni durften Touristen aus Deutschland wieder ins Land. Erst Sonntag strich das Robert Koch-Institut Marokko von seiner Liste der Corona-Hochrisikogebiete.

Allein von Düsseldorf sollten von 25. bis 31. Oktober acht Flüge nach Marokko starten und dann von dort aus wieder Menschen zurückbringen. Die Rückkehr ist in vielen Fällen erst einmal unklar. In der Landeshauptstadt leben viele Menschen mit familiärem Hintergrund aus Marokko. Von Weeze aus fliegen zehn Ryanair-Jets pro Woche in den nordafrikanischen Staat, alle Routen wurden bis zum Samstag erst einmal gestrichen. „Das trifft die Menschen schon sehr“, sagt ein Sprecher des Regionalflughafens.

Deutschlands größter Reisekonzern Tui erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, er gehe davon aus, einen Flug nächste Woche trotz des Landeverbotes durchführen zu können. Das würde wohl ausreichen, um alle Tui-Urlauber zurückzuholen. Alle Reisen mit dem Ziel Marokko wurden bei Tui erst einmal storniert, die Menschen erhalten ein anderes Urlaubsangebot oder ihr Geld zurück.

Die staatliche Airline Royal Air Maroc kündigt an, Flüge könnten bis zum 15. Dezember gratis umgebucht werden. Eine Erstattung gäbe beim Verkäufer der Reise, sonst Gutscheine.

Lufthansa und Eurowings bedauern, bis voraussichtlich Mitte November ihre Flugverbindungen nach Agadir, Marrakesch und Nador streichen zu müssen. Die Airlines versuchen, Rückkehrmöglichkeiten für ihre Kunden zu finden. Aktuell können Menschen noch nach Deutschland heimkehren, in dem sie beispielsweise eine Verbindung über Paris oder Dublin (über Ryanair) nehmen, doch das Auswärtige Amt warnt vor weiteren Flugverboten. Die Behörde rät: „Wenn Sie sich in Marokko aufhalten, setzen sie sich mit ihrer Transportgesellschaft in Verbindung und bemühen sie sich um eine zeitnahe Rückreise.“