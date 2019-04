Die Deutschen und der Alkohol : Staat kassiert mit Alkoholsteuer mehr als zwei Milliarden Euro

Wiesbaden Der Bund hat mit der Alkoholsteuer im vergangenen Jahr ordentlich Kasse gemacht. 4,9 Prozent mehr Alkohol als im Vorjahr wurden versteuert.

Der Bund hat aufgrund der Alkoholsteuer im vergangenen Jahr rund 2,1 Milliarden Euro kassiert. 186 Millionen Liter und damit 4,9 Prozent mehr Alkohol als im Vorjahr sind 2018 in Deutschland versteuert worden, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.