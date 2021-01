Reichster Mann Chinas kritisierte die Behörden : Wo ist Alibaba-Gründer Jack Ma?

Alibaba-Gründer Jack Ma kommt 2015 zu einem Treffen in den französischen Elysée-Palast. Foto: dpa/Etienne Laurent

Düsseldorf Der Gründer des chinesischen Technologie-Unternehmens Alibaba ist seit Oktober öffentlich nicht mehr aufgetaucht. Kurz zuvor hatte er deutliche Kritik an den Behörden geübt. Seitdem gerät sein Imperium immer mehr unter Druck.

Der letzte Beitrag beim Kurznachrichtendienst Twitter datiert vom 10. Oktober 2020. Jack Ma gab darin seine Mitgliedschaft in der Jury des „Earthshot Prize“ bekannt, einer Auszeichnung im Umweltbereich, die vom britischen Thronfolger Prinz William ins Leben gerufen wurde. Seitdem: Nichts. Sogar beim Finale des Programms „Africa’s Business Heroes“ fehlte Ma – obwohl dieses von seiner Stiftung ins Leben gerufen wurde und er noch im August bei Twitter schrieb, wie sehr er sich auf ein Treffen mit den Finalisten freue.

Ein Zufall? Oder die Folge einer Rede, die Ma nur wenige Tage nach seinem letzten Twitter-Eintrag hielt? Eine Rede, in der Ma die chinesische Regulierung der Banken kritisiert hatte. Eine Rede, die die chinesischen Offiziellen erzürnt haben soll. Eine Rede, die dazu geführt haben soll, dass der Milliarden-Börsengang des Finanzunternehmens Ant Financial, einer Beteiligung des von Ma gegründeten Technologie-Konzerns Alibaba, nur wenige Tage vor dem geplanten Start abgesagt wurde. In China, sollte das wohl heißen, erhebt sich niemand über den Staat. Auch nicht Jack Ma.