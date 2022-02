Krupp-Stiftung lässt dunkle Geschichte aufarbeiten : Alfried Krupp und der Nationalsozialismus

Essen Der Konzern lieferte den Nazis Kriegswaffen und beschäftigte Zwangsarbeiter. Die Krupp-Stiftung startet nun ein Forschungsprojekt zur Rolle des Patriarchen. Dabei geht es auch um die Frage, wie Alfried Krupp Nazi wurde und ob er später Verantwortung übernommen hat.

Alfried Krupp, der letzte Alleininhaber des Stahlkonzerns, war tief in den Nationalsozialismus verstrickt. Er war seit 1937 Parteimitglied, Wehrwirtschaftsführer, sein Unternehmen lieferte Hitler Waffen für den Angriffskrieg und beschäftigte Tausende Zwangsarbeiter, darunter auch KZ-Häftlinge. In den Nürnberger Prozessen wurde Krupp 1948 wegen des Einsatzes von Zwangsarbeitern und Plünderung von Wirtschaftsgütern im Ausland zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Später kehrte an die Spitze des Unternehmens zurück. Die Krupp-Stiftung, auf die Krupp kurz vor seinem Tod 1967 seine Anteile übertrug, will nun Verstrickungen und Folgen aufarbeiten.

Die Stiftung initiiert das Forschungsprojekt „Alfried Krupp und der Nationalsozialismus“, das auch Fragen klären soll wie: Was bedeutete Krupps Nazi-Vergangenheit für seine spätere Arbeit? Reflektierte er seine Verantwortung? Dabei sollen die Historiker auch auf Krupps Haltung zum Nationalsozialismus in der Weimarer Republik schauen und seinen späteren Umgang mit der eigenen Schuld. Bezeichnend dafür ist womöglich die Szene, die der Berthold-Beitz-Biograph Joachim Käppner beschreibt: Einem Aufseher im Kriegsverbrecher-Gefängnis Landsberg sagte Alfried Krupp auf die Frage, wie er denn angesprochen werden wolle: „Nennen Sie mich Krupp. Wegen dieses Namens sitze ich hier.“

Eckart Conze, Geschichtsprofessor an der Universität Marburg, leitet das Projekt: „Es gibt eine berechtigte gesellschaftliche Sensibilität für die Geschichte des Nationalsozialismus und seine Bedeutung in der Gegenwart. Das Projekt der Krupp-Stiftung ist eine Chance, ein präziseres Bild ihres Stifters zu gewinnen“, sagt Conze. In neun Monaten will er neue Quellen in internationalen Archiven auswerten, auch das Historische Archiv Krupp steht ihm offen. „Die Stiftung führt den Namen von Alfried Krupp. Daraus resultiert auch eine Verantwortung, sich mit der Biografie unseres Stifters zu befassen“, sagt Ursula Gather, Chefin des Stiftung-Kuratoriums. Daher betrachte man die Vergangenheit wissenschaftlich nun erneut.