Wie Senioren Künstliche Intelligenz nutzen können „Alexa, schalte bitte den Backofen aus!“

Es fällt nicht immer leicht, um Hilfe zu bitten. Doch je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das irgendwann tun muss: Die Knochen brechen leichter, die Bewegungen sind nicht mehr so fließend, immer wieder schmerzt der Rücken und den Haushalt zu führen, strengt viel mehr an als früher. Irgendwann kommen die meisten Seniorinnen und Senioren an den Punkt, an dem sie Unterstützung brauchen – und glauben, von anderen Menschen abhängig zu sein. Von den Kindern, Nichten, Neffen, vielleicht den Enkeln – irgendjemandem, der mit anpackt, der saugt, putzt, darauf achtet, dass der Herd nach dem Kochen aus ist.