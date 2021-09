Verkauf ab morgen : Was bei den Bahntickets von Aldi zu beachten ist

Was bei den Bahntickets von Aldi zu beachten ist

Düsseldorf Der Discounter Aldi verkauft in einer Aktion Fahrkarten für die Deutsche Bahn. Der Ticket-Verkauf läuft von Montag bis Freitag. Für knapp 50 Euro soll man mit zwei Zügen in ganz Deutschland fahren dürfen. Doch es gibt Einschränkungen.

Was genau bietet Aldi an? Alle deutschen Aldi-Filialen verkaufen kommenden Woche sogenannte Aldi-DB-Tickets für 49,90 Euro. Mit den Tickets können die Kunden vom 27. September bis zum 11. Dezember zwei Fahrten mit beliebigen Fernzügen (ICE, IC und EC) der Bahn machen, Fahrten mit Regionalzügen können für 6,90 Euro dazugebucht werden. Mit dem Angebot möchte Aldi „zur nachhaltigen Fortbewegung animieren“. Eine ähnliche Aktion hatte Konkurrent Lidl bereits mehrfach gestartet.

Wie läuft das ab? Das Bahnticket kauft man bei Aldi an der Kasse. Man erhält einen Kassenbon, auf dem zwei Aktivierungscodes angegeben sind, die man im Internet einlösen muss. Unter www.bahn.de/aldi sucht man sich seine Strecke aus und bucht den gewünschten Zug, indem man den Aktivierungscode einlöst.

Was gibt es für Einschränkungen? Nach der Anmeldung besteht Zugbindung: Man muss genau diese Verbindung um diese Uhrzeit nehmen, sonst ist das Ticket ungültig. Eine Umbuchung ist nicht möglich. Fällt der Zug aus, gelten die Bedingungen der Bahn im Falle eines Zugausfalls. Die Bahn wird entweder eine Ersatzverbindung anbieten oder einen Teil der Kosten ersetzen. Laut Aldi können außerdem einzelne Verbindungen wegen zu wenig verfügbarer Sitzplätze vom Angebot ausgenommen sein. Ob die gewünschte Fahrt davon betroffen ist, kann man vor dem Ticket-Kauf nicht prüfen. Wer eine Bahncard besitzt, profitiert nicht, da das Angebot weitere Rabatte ausschließt. Und die Tickets gelten nicht an Freitagen. Zudem darf jeder Kunde maximal zehn Aldi DB-Tickets erwerben. Nicht wenige Einschränkungen also.