Einzelhandel Aldi testet Click & Collect

Insofern betritt Aldi Süd, das Click & Collect jetzt in drei Filialen (zwei in Mülheim, eine in Düsseldorf) testen will, nicht nur selbst Neuland, sondern ist gleichzeitig so etwas wie der Pionier in der Lebensmittel-Discounter-Sparte des deutschen Einzelhandels. „Ab 15. Juli findet ein ‚zeitlich und regional begrenzter Test im Bereich „Click & Collect‘ an drei Test-Standorten statt“, teilte Aldi Süd auf Anfrage mit. Davon lägen zwei in Mülheim und einer in Düsseldorf. Das Unternehmen wies zudem darauf hin, dass es seit September vergangenen Jahres einen Lieferdienst für Lebensmittel in den Sortimenten „Ambient“, „Chilled“ und „Frozen“ teste. Schon damals hatte Aldi Süd erklärt, dass perspektivisch auch ein Test im Bereich Click & Collect möglich sei. Aber hier gilt genauso wie im Lieferdienst die Botschaft, dass es sich nur um einen Versuch handelt und dass keineswegs sicher sei, dass das Modell irgendwann auch großflächig in den Filialen angewendet wird. Darüber, wie lange der Click&Collect-Test dauern solle, machte das Unternehmen keine Angaben.