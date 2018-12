Noch vor dem Verbot durch die EU: Aldi Süd schafft Plastik-Einweggeschirr 2019 ab

Brüssel/Düsseldorf 2050 könnte in den Meeren mehr Plastik als Fische schwimmen. Um das zu verhindern, werden viele Produkte verboten. Die Plastikhersteller sind empört, andere Konzerne begrüßen die Initiative.

Biologie Plastikrückstände werden in Meerestieren wie Robben, Walen und Fischen gefunden und sammeln sich an. Am Ende landen sie in der menschlichen Nahrungskette.

Einwegbehälter, die Kunststoff enthalten, sind nur erlaubt, wenn Deckel an ihnen befestigt sind. Alle Mitgliedsstaaten müssen dafür sorgen, dass weniger Lebensmittelverpackungen und Getränkebecher aus Kunststoff verwendet werden. Hersteller sollen dafür gerade stehen, wie ihre Waren die Umwelt belasten – so sollen Zigarettenhersteller dafür zahlen, dass weggeworfene Kippen entfernt werden. Die Mitgliedsstaaten werden verpflichtet, bis 2025 rund 90 Prozent der Einwegflaschen aus Plastik zu recyceln, beispielsweise durch Pfandsysteme.

Auch die Deutsche Post könnte Schwierigkeiten bekommen. Denn sie verteilt jede Woche an alle Haushalte das Werbepaket „Einkauf aktuell“, das in einer dünnen Plastikfolie eingepackt ist. Doch nach den neuen EU-Regeln sollen solche Verpackungen scharf überprüft werden, die Hersteller sollen für das Recycling haften.

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) begrüßt dies: „Postwurfsendungen, die in Plastik verpackt sind oder die tägliche Flut an Coffee-to-Go-Bechern sind Beispiele, bei denen freiwillige Vereinbarungen an ihre Grenzen stoßen.“ Darum hält sie die EU-Vorgaben für gut: „Wir benötigen ein gemeinsames Vorgehen im Kampf gegen überflüssigen Plastikmüll. Plastik im Überfluss, das am Ende in der Umwelt und in Organismen landet, ist kein Zeichen einer modernen Gesellschaft.“