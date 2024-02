In allen Filialen Diese große Veränderung gibt es nun bei Aldi Süd

In rund 2000 Filialen kommen die elektronischen Schilder zum Einsatz. Sie sollen laut Unternehmen für Einfachheit und Arbeitserleichterung bei den Mitarbeitenden sorgen. Und so heißt es dann Abschied nehmen von den altbekannten gelben und roten Papier-Schildchen. „Als Preisführer haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Qualität zum besten Preis anzubieten. Das bedeutet auch, dass wir die Abläufe in den Filialen heute und in Zukunft für alle so einfach und effizient wie möglich gestalten wollen“, sagt Aldi Süd Geschäftsführer Ralf Buchczyk zu der Änderung.