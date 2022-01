Forderungen werden immer lauter : Auch große Lebensmittelhändler fordern 2G-Abschaffung

In einem gemeinsamen Brief an mehrere Minister sprechen sich auch Aldi, Edeka, Rewe, Lidl und Kaufland für ein Ende von 2G im Handel aus. Dabei ist der Lebensmittelhandel gar nicht direkt betroffen.

Der Druck auf die Politik wegen der 2G-Regeln im deutschen Einzelhandel wird größer. Nach dem Handelsverband HDE und mehreren seiner Landesverbände machen sich jetzt auch die großen deutschen Lebensmittelhändler dafür stark, dass neben Geimpften und Genesenen auch Getestete in jenen Geschäften einkaufen dürfen, die nicht (nur) den täglichen Bedarf anbieten. Verantwortliche von Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka, Rewe und der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) bitten in einem Schreiben an Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) darum, „darauf hinzuwirken, dass die 2G-Zugangsbeschränkungen für den Nonfood-Einzelhandel aufgehoben werden“.

Auch Lindner hat offenbar Zweifel an der Sinnhaftigkeit: „Ich stelle mir persönlich die Frage, ob wir wirklich auf Dauer die sehr scharfen Zutrittsbeschränkungen im Handel brauchen. Da entsteht ja ein wirtschaftlicher Schaden. Und da muss eben immer gefragt werden, ob der Schaden in einem richtigen Verhältnis steht zum zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen", sagte der FDP-Politiker dem TV-Sender „Welt". Zuvor hatte bereits NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) gegenüber unserer Redaktion erklärt, man müsse die „Angemessenheit der 2G-Regeln streng prüfen“. Auch Industrie- und Handelskammern solidarisieren sich. „Die 2G-Regelung im NRW-Einzelhandel sollte aus unserer Sicht so schnell als möglich abgeschafft werden. Wir plädieren daher zur Rückkehr von 3G, dem Tragen von Masken, gegebenenfalls auch von FFP2-Masken wie im öffentlichen Nahverkehr, sowie den erprobten Abstandsregeln“, sagte Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf, auf Anfrage. Wenn in bereits vier Bundesländern die 2G-Regel gekippt worden sei, sei nicht mehr einsehbar, „warum der ebenso krisengebeutelte Einzelhandel in NRW diese noch schultern sollte“. Berghausen sprach sich für eine bundeseinheitliche Regelung aus, „um auch den Corona-Shopping-Tourismus von Bundesland zu Bundesland zu unterbinden“. Den Flickenteppich kritisieren auch die Handelskonzerne: Die geltende Abgrenzung „systemrelevanter“ Güter des täglichen Bedarfs sei willkürlich gegriffen, mithin schwerlich vermittelbar „und wird zudem je nach Bundesland unterschiedlich vorgenommen“.

Der Brief der Lebensmittelriesen ist einerseits eine bemerkenswerte Solidaritätsaktion, weil die Großen der Branche als Anbieter von Gütern des täglichen Bedarfs gar nicht von der 2G-Regel betroffen sind. Andererseits fürchten sie offensichtlich auch Auswirkungen auf das eigene Geschäft, wie man zwischen den Zeilen dieses Briefes lesen kann: „An vielen tausend Standorten in Deutschland bilden wir zusammen mit dem Nonfood-Handel die eine Handelslandschaft unseres Landes zum Nutzen unserer Kundinnen und Kunden. Wir teilen mit dem stationären Nonfood-Handel dessen tiefe Existenzsorgen und sehen die Gefahr von tausenden Schließungen insbesondere inhabergeführter Geschäfte und deren verheerende Wirkung auf unsere Innenstädte, die Standort-Agglomerationen und mithin den stationären Einzelhandel in Deutschland als Ganzes.“ In so manchen Centern sind die Lebensmittelhändler gleichzeitig mit kleineren Handelsunternehmen vertreten, auch in den Innenstädten sind sie häufig ein Ankermieter. Bisher haben sie von der Pandemie deutlich profitiert, aber offensichtlich fürchten, sie, dass auf Dauer auch zumindest ein Teil der Lebensmittelmärkte sinkende Kundenfrequenzen in den Innenstädten zu spüren bekommen könnte.