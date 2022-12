Immobilien Alarmstimmung im Wohnungsbau

Und deshalb schlägt die Branche jetzt Alarm. Der von Gedaschko geführte Verband gehört zu einer Gruppe von 15 Verbänden aus der Bau-, Planungs- und Immobilienwirtschaft, die am Freitag einen gemeinsamen Appell an die Bundesregierung richten. Diesen Appell wollen sie im Haus des Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA) der Öffentlichkeit präsentieren. Der ZIA ist einer der maßgeblichen Interessenvertreter in der Branche. In seinem Appell fordert das neue Baubündnis einen „großen Kraftakt aller politisch Verantwortlichen, um den Teufelskreis fortschreitender Verschlechterungen zu durchbrechen“. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt verschärfe sich von Woche zu Woche, die zugespitzte internationale Entwicklung verringere den ohnehin minimalen Spielraum dramatisch. Der Neubau sei stark rückläufig, kostengünstiger Wohnraum werde mehr denn je Mangelware. Die Situation sei „absolut besorgniserregend“.