Großbaustelle in Brandenburg : Aktivisten stören Tesla-Arbeiten

Grünheide Einsatzkräfte der Polizei holen die beiden Frauen am Freitagabend von den Bäumen. Sie hatten dadurch die Sprengung von Weltkriegsbomben verzögert. Ministerpräsident Woidke ist zuversichtlich, dass in der kommenden Woche die Rodungsarbeiten beendet sein werden.

Am Tag zuvor hatten die Rodungsgegner eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte Eilanträge zweier Umweltverbände zurückgewiesen. Geklagt hatten die Grüne Liga Brandenburg und der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern. Das Urteil ist nicht anfechtbar. Der US-Elektroautobauer Tesla nahm bereits am Freitagmorgen die Baumfällarbeiten auf dem rund 90 Hektar großen Gelände auf. Das Unternehmen steht unter Zeitdruck, will vor Beginn der Brutzeit am 1. März mit den Arbeiten fertig sein.