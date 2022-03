Sicherstellung der Energieversorgung : Aktive Atomkraftwerke in Deutschland und seinen Nachbarländern

Aktive Atomkraftwerke in Deutschland und seinen Nachbarländern

Düsseldorf Der Ukraine-Krieg hat in Deutschland Debatten um die Energieversorgung neu angefacht: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken. Doch wie viele aktive AKW gibt es in Deutschland und seinen Nachbarländern überhaupt noch?

Atomkraftwerke in Deutschland

In Deutschland sind derzeit noch drei Kernkraftwerke in Betrieb. Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 hatte Deutschland den Atomausstieg beschlossen. Viele Kernkraftwerke wurden im Laufe der Zeit vom Netz genommen, die drei verbliebenen sollen bis Ende 2022 abgeschaltet werden.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) sind im Gegensatz zu Markus Söder (CSU) gegen eine Laufzeitverlängerung der noch aktiven Atomkraftwerke in Deutschland. Gegenüber ntv sagte Habeck: „Für den nächsten Winter hilft uns eine längere Laufzeit aber gar nicht.“ Langfristig würde man Abstriche bei der Sicherheit machen müssen – und das in einer Situation, in der erstmals auf Atomkraftwerke geschossen werde, und es die Sorge vor Cyberangriffen gebe. Auch die deutschen Atomkonzerne glauben nicht, dass Engpässe durch längere Laufzeiten der Kernkraftwerke ausgeglichen werden könnten. Dafür würde die Lieferung neuer Brennstäbe zu lange dauern.