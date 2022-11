Immobilienkonzern in der Krise : „Urteil der Bafin zu Adler ist desaströs“

Berlin/Frankfurt Die neuen Löcher in der Bilanz des Immobilienkonzerns alarmieren auch Aktionärsschützer. Die Finanzaufsicht prüft weiterhin die Abschlüsse auch für 2020 und 2021. Das Ende der Untersuchungen ist offen.

Womöglich haben sich die Aktionäre des Berliner Immobilienkonzerns Adler Real Estate schon ans Leiden gewöhnt. Die Mitteilung der Finanzaufsichtsbehörde Bafin jedenfalls, derzufolge sie in der Adler-Bilanz für 2019 erneut Fehler gefunden haben will, hat sich auf den Aktienkurs des Konzerns kaum ausgewirkt. Der war am Freitag fast unverändert, nachdem die Aktie in den vergangenen Monaten einen Großteil ihres Wertes eingebüßt hat. Einer der Aktionäre ist der Bochumer Dax-Konzern Vonovia, der 20,5 Prozent der Anteile hält, sie aber bereits abgeschrieben hat.