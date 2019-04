Familienkonzerne : Henkel-Aktionäre kritisieren Kursschwäche

Düsseldorf Die Dividende für 2018 liegt so hoch wie nie, doch die Aktionärsvertreter fordern noch mehr und bemängeln den Kursverfall. Der Vorstand zog eine Vorlage zurück.

Ungewohnt deutlich haben die Henkel-Aktionäre den Vorstand auf der Hauptversammlung angegriffen. „Wir waren es bei Henkel gewohnt, dass die Sonne scheint“, sagte Jella Benner-Heinacher von der Deutschen Schutzverereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). „Jetzt ist eher Nebel zu sehen“. Es sei äußerst bedauerlich, dass die Aktie von ihrem Kurs in Höhe von 110 Euro vor einem Jahr auf nur 90 Euro gefallen sei. „Wir Aktionäre sind irritiert über den hohen Wertverlust“, ergänzte Hans-Martin Buhlmann, von der Vereinigung institutioneller Privatanleger. Der Vorstand habe Anfang 2018 eingeräumt, Logistikprobleme in den USA würden die Zahlen belasten, jetzt habe er im Januar niedrigere Gewinne für 2019 angekündigt, weil er künftig jedes Jahr 300 Millionen Euro mehr investieren wolle. Und der Aktionär Paul Petzelberger kritisierte, dass das Management die Zahlen zu positiv beleuchte, in dem es bevorzugt über von Sonderfaktoren bereinigte Gewinne oder Umsatzangaben spreche: „Das wäre so, als käme ein Schüler mit einer Fünf nach Hause, aber meint, es sei eine Vier, weil er ja beim Lernen gestört worden sei.“