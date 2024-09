Börse Neue Regeln für die Hauptversammlung?

Also bleibt man lieber vage, was womöglich dazu führt, dass der Aktionär unzufrieden ist. Bestenfalls sagt er das, vielleicht murrt er aber auch nur ein bisschen, und die Kommunikation stirbt. Dem kann man aus Sicht der Studienautoren natürlich nur dadurch abhelfen, dass man das Beschlussmängelrecht ändert, in dem festgehalten ist, wann der Beschluss eines Aktionärstreffens nichtig oder anfechtbar ist. Und das aus Sicht von Peucker in Deutschland weitaus rigider ist als beispielsweise in Großbritannien, Frankreich und der Schweiz. „Um die Debattenkultur in der Hauptversammlung zu verbessern, empfehlen wir, die rückwirkende Unwirksamkeit von Beschlüssen auf für den Aktionär wesentliche, also schwere Fehler bei der Auskunftserteilung zu beschränken“, sagt Freshfields-Partnerin Sabrina Kulenkamp. Die Studie empfiehlt, Fragen vorab einzureichen, damit die Beantwortung vor oder in der Hauptversammlung „rechtssicherer und flexibler“ werde. Zudem sollten Anträge grundsätzlich 14 Tage vor der Hauptversammlung bekannt gemacht werden müssen, damit Aktionäre, die ihre Stimme schon vor dem Treffen abgeben, genug Zeit bekommen „für eine umfassende Meinungsbildung“. Alles auch im Sinne einer strafferen Hauptversammlung, die nach Angaben von Peucker bei einem Dax-Mitgliedsunternehmen heute im Schnitt sechs bis acht Stunden dauert.