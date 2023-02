Mein Geld (3) Aktien, Rente, Immobilien

Mit der Aktienkultur ist es in Deutschland allem Wachstum zum Trotz bekanntermaßen immer noch nicht weit, jedenfalls dann, wenn man nur die direkten Investments der Deutschen in Aktien nimmt. Dagegen sind Investmentfonds eine beliebte Anlageklasse. Allein in Deutschland gibt es derzeit etwa 7000 solcher Angebote aus verschiedenen Bereichen. Nach Angaben des Bundesverbandes der Investmentfonds (BVI) steckten zuletzt insgesamt 3,36 Billionen Euro deutscher Anleger in Investmentfonds, das war mehr als ein Viertel des gesamten Aufkommens in der Europäischen Union.