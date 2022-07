Notenbank-Entscheidung : Aktien bleiben trotz US-Zinserhöhung rentabel

Jerome Powell, Präsident der Fed Foto: dpa/Manuel Balce Ceneta

Analyse Düsseldorf Die US-Notenbank vollzieht den nächsten Schritt. Weitere Erhöhungen wird es aber wohl nicht oder allenfalls in geringerem Ausmaß geben, weil die Wirtschaft in die Rezession rutscht. Was die Zinsanhebung für Anleger, für den Euro und für die Preisentwicklung bedeutet.

Von Georg Winters

Es bleibt der große Unterschied zwischen den Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks: Die Europäische Zentralbank (EZB) macht sich mit ihrer Ankündigung, im Bedarfsfall Anleihen notleidender Staaten zu kaufen, noch immer zum Assistenten der Konjunkturpolitik. Währenddessen hat die US-Notenbank Fed weiterhin vor allem die Preisstabilität als ihre zentrale Aufgabe im Fokus. Sie hat am Mittwochabend wie erwartet die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte angehoben und sie damit in einen Korridor zwischen 2,25 und 2,5 Prozent befördert.

Die Fed um ihren Präsidenten Jerome Powell hat dennoch über ihre bislang strikte Orientierung an den Preisen hinaus das Wachstum nicht aus den Augen verloren und damit ihre Flexibilität unter Beweis gestellt. Powell hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er die amerikanische Konjunktur im Auge hat und die Gefahr, diese mit zu starken und zu vielen Zinserhöhungen abzuwürgen, ernst nimmt. In Amerika war die Rezession schon vorher so wenig auszuschließen wie in Europa. Mit jedem weiteren Zinsschritt könnte sie tiefer werden.

Info Dax reagiert kaum, Euro leicht im Minus Börse Der Dax reagierte und schwankte bei rund 13.200 Punkten um die Null-Linie. Euro Die Gemeinschaftswährung lag am Nachmittag leicht im Minus. US-Wirtschaft Im zweiten Quartal schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 0,9 Prozent.

Aber womöglich sind die Amerikaner mit ihrer Geldpolitik noch ein bisschen vor die Welle gekommen. Der Versuch, die Inflation zu bremsen und gleichzeitig der Wirtschaft nicht zu schaden, war zugegebenermaßen ein Drahtseilakt. Und mittlerweile sind die Amerikaner ja auch zumindest technisch gesehen in die Rezession gerutscht, nachdem die Wirtschaftsleistung nach dem ersten nun auch im zweiten Quartal zurückgegangen ist (und zwar aufs Jahr hochgerechnet um 0,9 Prozent). Aber zumindest könnte die Teuerungsrate im August helfen, die von sinkenden Benzinpreisen gedämpft werden dürfte.

Leichte Entspannung bei der Inflation könnte den Druck für weitere starke Zinserhöhungen nehmen, die sich die US-Wirtschaft angesichts der aktuellen Lage nicht mehr leisten kann. Das erhoffte leichte Wachstum im zweiten Quartal ist ausgeblieben. Da käme es gut, wenn man dank der bisherigen starken Anhebungen die Zügel jetzt wieder lockerer lassen und damit der Konjunktur helfen könnte. Die straffe Geldpolitik der Fed in den vergangenen Monaten ist rechtzeitig gekommen und kann vielleicht rechtzeitig gebremst werden.

Weil Reaktionen oft auch eine Frage der Rhetorik sind, haben es Powell und Co. zudem geschafft, trotz des deutlichen Zinsschritts keine Unruhe an den Aktienmärkten zu schüren. Das liegt natürlich auch daran, dass die Akteure an den Finanzmärkten den kommunikativ gut vorbereiteten Schritt so erwartet hatten. Es hat aber auch damit zu tun, dass Powell klar gesagt hat, dass weitere Zinsschritte der Fed 2022 kein Automatismus sein werden. Man denke von Sitzung zu Sitzung, hat er erklärt. Heißt im Klartext: Die Lage ist immer im Blick. Und damit scheint sicher, dass weitere Erhöhungen 2022 auf jeden Fall kleiner ausfallen werden – wenn sie angesichts der konjunkturellen Entwicklung überhaupt stattfinden.

Was heißt das für uns? Aktien bleiben eines der wenigen rentablen Investments, solange festverzinsliche Anlagen den realen Vermögensverlust durch die Inflation nur unwesentlich abmildern. Dieser Tatsache wird die US-Zinspolitik in diesem Jahr kaum noch schaden. Europas Börsen werden Dellen haben; aber die sind den Entwicklungen in Europa geschuldet, nicht Störfeuern durch die amerikanische Geldpolitik. Und auch für den Euro gibt es Hoffnung, wenn die Zinssteigerungskurve in den USA abflacht. Dann werden Investments in der europäischen Gemeinschaftswährung auch wieder attraktiver. Und mit steigenden Euro-Kursen respektive schwächerem Dollar gibt es auch bei den Importpreisen wieder ein bisschen Entspannung. Zum Beispiel beim Öl.

Ansonsten ist in Europa von sinkenden Preissteigerungsraten vorerst nichts zu spüren. Zwar hat das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag nach seiner Unternehmensumfrage erklärt, die Inflation könne ihren Höhepunkt erreicht haben. Doch das bleibt in Europa angesichts der unsicheren Entwicklung bei den Gaspreisen zumindest eine mutige Voraussage.