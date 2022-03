800.000 Passagiere erwartet : Zu Ostern drohen Streiks an Flughäfen in Düsseldorf und Köln

Der Flughafen Düsseldorf wurde unter anderem am 14. März bereits bestreikt Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Trotz des Krieges wollen ab der NRW-Landeshauptstadt fünfmal mehr Menschen in Urlaub fliegen als vor einem Jahr. Eventuell droht allerdings ein Streik wie mehrfach in den vergangenen Wochen. Denn die Tarifverhandlungen für das Sicherheitspersonal werden erst am 7. April fortgeführt.