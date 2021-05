Airlines rechnen mit Buchungsboom : Airlines erhöhen massiv die Zahl der Flüge ab Düsseldorf

Eurowings startet von Düsseldorf aus zu etlichen Urlaubszielen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Eurowings, Condor und Tuifly planen in diesem Sommer deutlich mehr Urlaubsflüge als 2020. Condor rechnet im Juni mit 220 Abflügen von der NRW-Hauptstadt, Marktführer Eurowings plant in der ersten Juli-Woche mehr als 500 Starts, täglich acht Flüge nach Mallorca sind drin. Die Preise hängen aber sehr vom Termin ab.

Nachdem der Flugverkehr seit Herbst fast ganz zusammengebrochen war, sieht der Airport Düsseldorf jetzt eine radikale Erholung. Es sei denkbar, dass der größte Flughafen des Landes in den Schulferien rund 50 Prozent so viele Passagier abwickeln wird wie in den letzten Vor-Corona-Sommerferien des Jahres 2019. Das sagte am Donnerstag Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafen Düsseldorfs. Im August 2020 hatte der Airport nur rund ein Viertel so viele Passagiere abgefertigt wie im August 2019. Schnalke: „Das Licht am Ende des Tunnels wird heller.“ Der Notbetrieb nur in Terminal A ist bald vorbei. Ab Mittwoch, 2. Juni, öffnet Düsseldorf den zweiten Terminal, den Terminal B. Ab Dienstag, 8. Juni, startet dann der dritte Terminal C.

Eurowings, Tuifly und Condor bestätigen den Aufwärtstrend der Airlines. „Anfang Mai lagen wir bundesweit bei unter 20 Prozent des Vorkrisenniveaus, seit Pfingsten bei rund 40 Prozent“, sagt eine Condor-Sprecherin. Im Juni würden nun 220 Abflüge geplant, also rund sieben am Tag. Im Juli würden es „noch einmal deutlich mehr“.

„Wir liegen bei rund 80 Prozent des Angebots von 2019“, sagt ein Sprecher von Tuifly. Die Airline werde mit fünf fest stationieren Jets in Düsseldorf rund 600.000 Tickets im Sommer anbieten. Bei Eurowings gibt es zwischen Montag, 31. Mai, und Sonntag, 6. Juni, 171 Abflüge ab der NRW-Hauptstadt zu 45 Zielen. Vom 14. Juni bis zum 20. Juni geht es mit 213 Abflügen zu 53 Destinationen. Und zum Start der NRW-Schulferien zwischen dem 3. Juli und dem 9. Juli bietet der Lufthansa-Ableger 507 Abflüge zu 96 Zielen an. Bei 165 Plätzen pro Jet könnten dann 84.000 Menschen in einer Woche in die Ferien fliegen.

Das immer breitere Impfen und die Rücknahme vieler Reiseeinschränkungen wie nach Spanien, Portugal, Griechenland oder Italien erhöhen die Nachfrage. Wichtig ist aber auch, dass Quarantänen nach Reisen eine immer kleinere Rolle spielen; stattdessen werden Corona-Tests vor dem Abflug und vor der Rückkehr immer wichtiger.

Airportmanager Schnalke fordert die Reisenden auf, zeitig zu ihren Flügen zu kommen, weil der Aufwand zum Einchecken größer sei als einst. Die Passagiere sollten sich an die Pflicht zum Tragen von Masken halten und auch Abstand halten.

Das steigende Angebot bedeutet allerdings nicht, dass flächendeckend günstige Preise angeboten werden. Obwohl Eurowings am ersten Samstag der Schulferien (3. Juli) neun Direktflüge nach Mallorca anbietet, ist von Discounttarifen keine Rede: Nur auf einer Spätmaschine um 16.55 Uhr gibt es noch Tickets für 174,99 Euro. Auf allen anderen Flügen des Tages liegt der Mindestpreis bei 244,99 Euro ohne Gepäck.

Auch am letzten Schultag (Freitag, 2. Juli) sieht es bei acht Starts schwierig aus. Halbwegs günstig mit in der Regel 124,99 Euro mindestens sind nur die Flüge, die am Vormittag oder Mittag sind. Das ist für Familien mit schulpflichtigen Kindern eigentlich keine Option. Doch auf den Nachmittagsjets ist kein Platz für weniger als 200 Euro erhältlich.