Airbus entwickelt mit Partnern Infrastruktur : Fliegen mit Wasserstoff?

Bis 2030 will das Unternehmen die Infrastruktur schaffen, um Passagierflugzeuge in Zukunft mit Wasserstoff betanken zu können. Foto: dpa/Robert Michael

Toulouse/Paris Bis zum Jahr 2030 soll die nötige Infrastruktur für die Betankung von Passagierflugzeugen mit Wasserstoff entwickelt werden, so das Unternehmen.Damit soll das Fliegen umweltfreundlicher werden.

Der Flugzeugbauer Airbus treibt seine Bemühungen für umweltfreundlicheres Fliegen mit mehreren Partnern voran. Zusammen mit dem Gasehersteller Air Liquide und dem Flughafenbetreiber Vinci will Airbus bis zum Jahr 2030 die nötige Infrastruktur für die Betankung von Passagierflugzeugen mit Wasserstoff entwickeln, wie die Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilten. Den Anfang soll der Flughafen Lyon-Saint Exupéry machen, der von Vinci betrieben wird.

Am Lyoner Flughafen soll dazu ab dem Jahr 2023 zunächst eine Wasserstoffstation für Lastwagen und Busse entstehen. In den Jahren danach wollen die Partner die Infrastruktur für die Betankung von Flugzeugen mit flüssigem Wasserstoff entwickeln. Der Aufbau der Technik von der Produktion bis zur Betankung ist für die Zeit nach 2030 geplant. Bis dahin wollen die Partner auch prüfen, ob sie diese Infrastruktur an den übrigen Flughäfen von Vinci in Europa aufbauen können.