Airbags, Winterreifen mit Spikes und Warnweste So wird Fahrradfahren im Winter sicherer

Deutsche steigen im Winter weniger gern auf ihre Fahrräder. Laut einer aktuellen Studie des Soziologen Ansgar Hudde von der Universität zu Köln nutzen Niederländer das Fahrrad in den Wintermonaten etwa doppelt so häufig wie Deutsche. Demnach geben 23 Prozent der Befragten in den Niederlanden an, dass sie in den Sommermonaten alle Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. In Deutschland stimmen dem 16,7 Prozent zu. In den Wintermonaten schwingen sich in den Niederlanden noch 20,5 Prozent regelmäßig aufs Rad, in Deutschland sind es 10,3 Prozent.