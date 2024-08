Luftverkehr Air Europa trotz geplatzter Übernahme durch IAG optimistisch

Die spanische Fluggesellschaft Air Europa blickt nach dem Platzen der geplanten Übernahme durch den Luftverkehrskonzern IAG optimistisch in die Zukunft. Diese sei weiter „nachhaltig und ermutigend“, hieß es in einem Kommuniqué. Trotz der Instabilität des Marktes sei das Geschäftsmodell von Air Europa „solide und lebensfähig“. Am Vorabend hatte die British-Airways- und Iberia-Mutter IAG das Übernahmeangebot zurückgezogen. Der Grund seien unüberwindbare Hürden wegen der Bedenken der EU-Kommission. Dem Besitzer von Air Europa, dem spanischen Konzern Grupo Globalia, will IAG nun eine Entschädigung von 50 Millionen Euro zahlen.