Wer zahlt die 1500-Euro Prämie? : Ärger um geplanten Bonus für Altenpfleger

Berlin Die gesetzlichen Kassen und die Private Krankenversicherung stemmen sich gegen eine Belastung der Pflegekassen. Die Beitragszahler sollen nicht noch stärker in Anspruch genommen werden.

Die mehr als 500.000 Altenpflegekräfte in Deutschland sollen als Anerkennung vor allem ihrer Leistungen in der Corona-Krise in diesem Jahr einen einmaligen Bonus von 1500 Euro erhalten. Nun wird hinter den Kulissen gerungen, wie die Prämie, die rund eine Milliarde Euro kosten wird, finanziert werden soll. Profitieren sollen neben den Pflegern Hausmeister, Hauswirtschaftskräfte und andere Beschäftigte der Pflegeheime. Das Erfreuliche für die Pflegekräfte: Die Prämie soll ohne Abzug von Steuern und Sozialabgaben finanziert werden. Sie profitieren von einer Sonderregelung des Finanzministeriums im Corona-Jahr 2020.