Düsseldorf : Ärger mit Eurowings - das schreiben die Leser

Düsseldorf Dutzende Leser meldeten sich nach unseren Berichten mit ihren Erfahrungen. Wir drucken eine Auswahl der Zuschriften, die uns per Mail erreichten:

"Mir ist Ähnliches passiert. Ich habe einen Flug von Mallorca nach Düsseldorf mit Eurowings für 9. Juni gebucht. Vor zwei Wochen bekam ich eine Mail, dass der Flug gecancelt sei. Ich könnte mit Laudamotion fliegen. Der Flug würde mit Ryanair durchgeführt. Aber da Ryanair keine Tiere befördert, hätte ich meinen "gebuchten" Hund in Palma am Flughafen zurücklassen müssen."

"Unser Rückflug am 26. Mai von Heraklion nach Köln wurde aufgrund des Fluglotsenstreiks in Frankreich gecancelt. Das kann man Eurowings nicht zum Vorwurf machen. Aber das Krisenmanagement spottet jeder Beschreibung. Selbst am 27. Mai war für manche nicht klar, ob sie am 28. Mai einen Flug bekommen. Vor dem Hinflug erläuterte uns der Kapitän, dass sich die Crew krank gemeldet hat und man Ersatz aus Düsseldorf organisieren musste. Aufgrund von Bauarbeiten sei die Startbahn in Köln zu kurz, um mit dem vollbetankten Flugzeug zu starten. Deshalb wurde eine Zwischenlandung in Wien zwecks Nachtanken erforderlich. Daraus resultierte eine Verspätung von über drei Stunden."