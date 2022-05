Immobilienkonzern in der Krise : Adler-Aktie stürzt um fast 50 Prozent ab

Foto: dpa/Lothar Ferstl

Düsseldorf Der Immobilienkonzern erlebt ein Börsen-Desaster, nachdem die Wirtschaftsprüfer von KPMG dass Bilanz-Testat verweigert haben. Vorwürfe des britischen Investors Fraser Perring lösen eine neue Debatte aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Ein Verlust von rund 1,2 Milliarden Euro ist für sich genommen schon eine unternehmerische Katastrophe. Auch wenn die Zahlen operativ schwarz sind und das große Loch vor allem Abschreibungen zuzurechnen ist. Wenn dann aber auch noch der Wirtschaftsprüfer die Bilanz nicht testieren will, weil ihm wesentliche Informationen für die Beurteilung des Zahlenwerks fehlen, wird die Lage prekär. Im Falle der Immobiliengruppe Adler heißt der Wirtschaftsprüfer KPMG, und der hat mit seinem Nein zum Testat die Aktie seines Mandanten am Montag auf eine steile Talfahrt geschickt. Fast die Hälfte seines Börsenwertes hat das Unternehmen an Wert verloren, und jene, die dort investiert haben, sind alles andere als glücklich.

Zu ihnen gehört Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia, der etwa 20,5 Prozent der Anteile hält. Die hat er in mehreren Schritten dem Unternehmen Aggregate Holdings getroffen, das dem österreichischen Investor Günther Walcher gehört. An dem Investment hat Vonovia-Chef Rolf Buch aktuell naturgemäß wenig Freude, und deshalb ist seine Aussage vom vergangenen Freitag, ein weiterer Zukauf komme derzeit nicht in Frage und stattdessen sei der Verkauf der Anteile eine Option, wohl auch als Ansage zu werten, dass Vonovia einen Käufer sucht. Aber wer könnte das derzeit sein? „Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass die Bank- und Kapitalmärkte, solange wir einen Disclaimer of Opinion (Versagungsvermerk des Wirtschaftsprüfer, d. Red.) haben, für uns geschlossen sind“, sagte der Chef des Adler-Verwaltungsrats, Stefan Kirsten. Und das gilt dann wohl auch für Investoren, die aussteigen wollen.

Das Vertrauen ist nachhaltig zerstört. Beschädigt worden ist es schon dadurch, dass Adler in den vergangenen Monaten mehrfach die Veröffentlichung seiner Zahlen verschoben hat. Seit Oktober sitzt dem Konzern der britische Investor Fraser Perring im Nacken, der behauptet hat, der Wert von Immobilienprojekten sei künstlich aufgebläht worden, und das zu Lasten von Aktionären und Anleihegläubigern. Schon das hat eine schwere Krise ausgelöst. Adler, das in der heutigen Form erst seit 2020 existiert und durch Zusammenschlüsse auf Aktientausch entstanden ist, hat diese Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, die in der Bilanz ausgewiesenen Immobilienwerte seien von unabhängigen Immobiliengutachtern ermittelt und von finanzierenden Banken selbstständig überprüft worden. KPMG hat Perrings Vorwürfe auch nicht bestätigt, sondern „nur“ Mängel attestiert. Insofern schöpft Adler noch Hoffnung. Man wolle die Gründe für das verweigerte Prüfungsurteil so schnell wie möglich beseitigen, so Kirsten, und strebe für 2022 einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“ an.

Bemerkenswerterweise ist Perring vor Jahren auch einer derjenigen gewesen, der mit Vorwürfen gegen das Wirecard-Management die Lawine beim untergegangenen Finanzdienstleister lostrat. Seine Analysefirma Viceroy durchleuchtet Unternehmen auf mögliche Unregelmäßigkeiten. Perring praktiziert dann bei diesen Firmen sogenannte Leerverkäufe, verkauft also Papiere, die er gar nicht besitzt. Er setzt aber darauf, dass nach Bekanntwerden seiner Vorwürfe die Aktienkurse des betroffenen Unternehmens purzeln und er dann billiger nachkaufen kann. Funktioniert die Idee nicht, macht er allerdings Verlust.