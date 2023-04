Breite Umfrage unter Fahrradinteressierten Schlechte Noten für Radwege in NRW

Häufig sind die Radwege im Land viel zu eng. Das jedenfalls ist ein Hauptkritikpunkt der Fahrradfahrer in NRW: Rund zwei Drittel finden die Fahrt per Zweirad oft zu unsicher. Und Falschparker auf Radwegen werden ihrer Ansicht nach viel zu selten kontrolliert. Dies sind drei der zentralen Ergebnisse für NRW und bundesweit im Fahrradklima-Tests des Fahrradfahrerverbandes ADFC, die am Montag im Landtag vorgestellt wurden. Dabei bewerteten allein in NRW 62.000 Menschen das jeweilige Fahrradklima in ihrer Stadt, bundesweit nahmen 245.000 Menschen an der nicht repräsentativen Umfrage teil.