ADAC-Vergleich Warum das Tanken an der Autobahn in NRW besonders teuer ist

(rky) Autofahrer, die zum Tanken eine Autobahntankstelle in Nordrhein-Westfalen ansteuern, müssen einen besonders hohen Zuschlag im Vergleich zum Umland zahlen. Das zeigen aktuelle Stichproben des ADAC in NRW und bundesweit. In NRW waren Super E 10 und Diesel an Tankstellen an der Autobahn im Schnitt mehr als 43 Cent teurer als an den nächstgelegenen Tankstationen abseits der Fernstraße. Bundesweit mussten Autofahrer für Super E 10 im Mittel gut 39 Cent mehr bezahlen. Beim Diesel waren es 38 Cent je Liter.