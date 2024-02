Einzelhandel Action mischt die großen Discounter auf

Dass Unternehmen wie Action so schnell wachsen, hat natürlich auch was mit Preisen zu tun. Die Niederländer rühmten sich noch im Herbst dafür, dass von etwa 6000 Artikeln im Sortiment des Unternehmens 1750 weniger kosteten als einen Euro. Ein Geschäftsmodell, das sich an der Stelle also deutlich an Sparwillige wendet. Und damit auch kleine, inhabergeführte mittelständische Unternehmen an den Rand drängt.