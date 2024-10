Einzelhandel Action und Woolworth bald unter einem Dach?

Wer schon in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf der Welt war, denkt bei Woolworth vielleicht immer noch an die große amerikanische Kaufhauskette. Vielleicht auch an Barbara Hutton, die einstige Erbin des Imperiums, die mal mit Hollywood-Star Cary Grant und dem deutschen Tennisspieler Gottfried von Cramm verheiratet war und 1979 völlig verarmt in einem Hotel in Beverly Hills starb. Das ist ein Teil der Geschichte eines Konzerns, zu dem bis 1998 auch als Tochtergesellschaft die Woolworth Deutschland gehörte. Die wurde dann per Management-buy-out ausgegründet, ging 2009 in die Insolvenz, startete ein Jahr später neu und ist seither deutlich gewachsen.