Acht Milliarden Euro Warum Eon so hohe Gewinne macht

Vor wenigen Tagen hatte Eon-Chef Leonhard Birnbaum noch erklärt, man sehe sich nicht als Gewinner der Energiekrise. Schließlich hat Eon nach der Abspaltung der meisten Kraftwerke in Uniper kaum noch eigene Stromerzeugung und muss den Strom selbst einkaufen. Doch das Atomkraftwerk Isar 2 läuft prächtig, und Eon gelingt es zunehmend, die hohen Großhandelspreise an die Kunden weiterzugeben. Und so kann der Konzern einen überraschen hohen Gewinn von acht Milliarden Euro für das Jahr 2022 verkünden.