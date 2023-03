Neue Hilfen auch für Ölheizungs-Besitzer geplant So soll die Abwrackprämie für Heizungen funktionieren

„Das treibt zum einen in dem derzeit ohnehin überhitzten Heizungsmarkt die Preise noch weiter“, erklärte Frondel. „Zum anderen wird ab dem Jahr 2027 ein zusätzlicher EU-weiter Emissionshandel in den Sektoren Verkehr und Wärme etabliert, der dafür sorgt, dass Jahr für Jahr die Emissionen in kosteneffizienter Weise gesenkt werden.“ Wenn die Emissionsvermeidung mit Wärmepumpen im Altbau zu teuer sei, würden die Emissionen kostengünstiger auf andere Weise reduziert, etwa mit Pellet- oder Infrarotheizungen oder auch im Verkehrssektor. „Man hätte als Bürger jedenfalls Wahlmöglichkeiten und würde nicht vorgeschrieben bekommen, was man machen darf und was nicht“, so Frondel.