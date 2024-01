Nach Konkurs Abwicklung von Chinas Bauträger Evergrande angeordnet

Ein Gericht in Hongkong hat die Auflösung des hoch verschuldeten Bauträgers China Evergrande angeordnet. Der Schritt sei angesichts „der mangelnden Fortschritte aufseiten des Unternehmens, einen tragfähigen Restrukturierungsvorschlag vorzulegen“, angemessen, befand Richterin Linda Chan am Montag. Sie verwies überdies auf die Insolvenz von China Evergrande. Der Konzern steht mit mehr als 300 Milliarden Dollar (rund 277 Milliarden Euro) in der Kreide und gilt damit als der weltweit am höchsten verschuldete Bauträger.