Konjunktur schwächelt : Abschwung erreicht Arbeitsmarkt

Seit 1991 war der Anstieg der Arbeitslosenzahlen im August noch nie so hoch.

(rtr/dpa) Die Konjunkturflaute in Deutschland schlägt allmählich auf den Stellenmarkt durch. Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen im August zum Vormonat um 44.000. Eine solch starke Zunahme hat es in einem August seit Beginn der Statistik im Jahr 1991 noch nicht gegeben. Insgesamt waren 2,319 Millionen Menschen ohne Job registriert – so viele wie seit Februar nicht mehr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.

„Die konjunkturelle Schwächephase hinterlässt auch am Arbeitsmarkt leichte Spuren“, sagte BA-Chef Detlef Scheele am Donnerstag bei der Präsentation der Zahlen in Nürnberg. Das Beschäftigungswachstum halte an, verliere aber an Schwung.