Letzte Zechen schließen : Emotionaler Abschied von der Steinkohle in Bottrop

Foto: dpa/Marcel Kusch 11 Bilder Bundespräsident Steinmeier bekommt das letzte Stück Kohle

Bottrop Symbolisch holen Kumpel die letze Kohle hoch, viele haben Tränen in den Augen. Zum Abschied von der Steinkohle erinnert Bundespräsident Steinmeier an die historischen Leistungen der Bergleute. Gewerkschafts-Chef Michael Vassiliadis fordert mehr "Kumpel-Kultur" in Deutschland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Antje Höning Von Antje Höning Autorendetails aufklappen Antje Höning (anh) leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post zum Autorenprofil

Er regnet, es ist grau, Sturmböen wehen die Halde Haniel hinunter: Beerdigungswetter in Bottrop. Passend zum Anlass. Auf der Zeche Prosper Haniel nahm Deutschland am Freitag Abschied vom Bergbau. „Wir sind Zeugen eines historischen Augenblicks“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier laut Redemanuskript. „Hier geht ein Stück deutscher Geschichte zu Ende.“

Mit Prosper Haniel schließt die letzte von einst 1000 Zechen in Deutschland. Die letzte Kohle wurde schon vor Wochen gefördert. Nun holten sieben Kumpel noch einmal symbolisch das schwarze Gold unter der Kirchheller Heide hoch und übergaben es an den Bundespräsidenten. Sie kamen von der dritten Sohle, aus 400 Meter Tiefe. Die letzte Seilfahrt. Jürgen Jakubeit, 50jähriger Reviersteiger aus Oberhausen, hatte das letzte Stück Kohle in der Hand. Eine Träne in seinem Auge, RAG-Chef Peter Schrimpf täschelte ihm den Rücken. „Das ist nicht nur ein Stück Kohle, das ist ein Stück Geschichte“, sagte Steinmeier, selbst ergriffen. Hannelore Kraft, frühere Ministerpräsidentin von NRW, wischte sich mehrfach die Tränen aus dem Gesicht.

„Glückauf, der Steiger kommt", sangen alle. Zum letzten Mal. Filmszenen von Werner Kubny zeigten, wie hart, schwarz, ungesund, männergeprägt die Welt unter Tage war.

Alle waren gekommen, um Abschied zu nehmen: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, SPD-Chefin Andrea Nahles, der Chef der RAG-Stiftung Bernd Tönjes - und sein Vorgänger Werner Müller, der einst die Blaupause für den Kohleausstieg geschrieben hat. Wie vieles hier im Ruhrgebiet sei auch der sozialverträglich Kohleausstieg von Müller angeschoben worden, der der Region „mit Kopf und Herz verbunden ist“, so Steinmeier. Müller hat im Frühjahr wegen einer schweren Erkrankung sein Amt als Chef der RAG-Stiftung niedergelegt. Steinmeier: "Du glaubst nicht, wie sehr ich mich freue, dass du heute bei uns bist."

„Danke, Kumpel“, sagte Steinmeier. Und würdigte die historische Leistung der Bergleute. „Ohne die Kohle, ohne den Bergmann wäre die Wirtschaftsmacht, die Deutschland vom 19. Jahrhundert an wurde, nicht denkbar“, so Steinmeier. Zehn Milliarden Tonnen haben die Bergleute in den vergangenen 200 Jahren abgebaut, erst mit der Hacke, dann mit dem Presslufthammer, zuletzt mit dem Walzenschrämlader.

„Und auch die Wurzeln der Europäischen Gemeinschaft liegen hier, durch die Gründung der Motanunion“, so der Bundespräsident. Er erinnert aber ebenso daran, dass es auch deutsche Steinkohle war, die die Kriegsmaschinerie der Weltkriege befeuert hatte.



Bergbau im Ruhrgebiet : Letzte Fragen zur Steinkohle

zurück

weiter

Zugleich erinnerte er daran, dass die Arbeit unter Tage immer auch lebensgfährlich war. Erst Anfang der Woche war ein junger Bergmann in Ibbenbüren bei Auräumarbeiten ums Leben gekommen, am Ende der Woche 13 Bergleute in Polen und Tschechien. Noch bevor die letzte Kohle auf Prosper Haniel zu Tage gefördert wurde, gedachten die 500 Gäste der Toten.

Und, natürlich, beschwor er auch die Solidarität unter und über Tage. „Als 1997, in der Zeit der Stahlkrise und der großen Demonstrationen, die Fans bei den Fußballderbys nicht mehr die Vereinsnamen, sondern gemeinsam Ruhrpott, Ruhrpott‘ skandierten, war das ein Zeichen für das gemeinsame Heimatbewusstsein der Region.“

„Dieses Land braucht mehr Kumpelkultur“, forderte Michael Vassiliadis, Chef der Gewerkschaft IG BCE, mit Blick auf die auseinanderdriftende Gesellschaft, aber auch mit Blick auf seinen Kampf gegen den Kohleausstieg.

Mit Blick auf die Braunkohle, die noch weiter in der Lausitz und dem rheinischen Revier abgebaut wird, forderte der Bundespräsident die Solidarität an. Ob der Steuerzahler oder Stromkunden, blieb offen. Jedenfalls sagte er: „Wenn jetzt über den endgültigen Ausstieg aus der Kohleförderung, also auch der Braunkohle, nachgedacht wird, werden sich auch hier Solidarität und Partnerschaftlichkeit zeigen müssen. Auch hier geht es um die Lebensfähigkeit ganzer Regionen.“ Die Steinkohle ist über die Jahre mit 120 Milliarden Euro subventioniert worden. Beim Braunkohleausstieg fordern NRW, Sachsen und Brandenburg zweistellige Milliarden-Beträge an Strukturhilfe.

Für das Revier ist Steinmeier zuversichtlich: "Sie haben hier zwei Jahrzehnte lang buchstäblich Berge versetzt. Warum sollte das nicht auch in Zukunft gelingen?"